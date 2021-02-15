初四長洲島上人頭湧湧　商戶指生意恍若回到疫情前

農曆新年一連4天公眾假期，加上天公作美，市民紛紛外出到離島度假。昨（14日）網上流傳長洲人頭湧湧，擠得水洩不通的照片，而今（15日）東網記者中午到長洲視察，擁擠情況雖不如昨日，但島上仍然不乏遊人。有在長洲經營西餐廳的負責人表示，近數天假期的生意終回到新冠肺炎疫情前的境況，顧客亦較願意花錢吃飯，但由於未能做晚市，生意仍有一定影響。

長洲向來是不少港人假日喜歡前往的離島，島上配套充足，而且有特色的食品及手信。東網記者今午在長洲視察，不少市民趕上「紅日尾班車」到長洲遊玩，難以保持社交距離。約下午3時，從長洲到中環的高速船約有百多名乘客等候上船。

市民李先生一家到長洲度假，他對於疫情表示「驚唔到咁多」，故帶兒子外出「曬吓太陽」；而他乘坐從中環前往長洲的船亦坐滿90%，全部人戴上口罩。他預計一家花費約數百港元，主要花在購買小吃上。

市民余小姐與女親友帶同女兒到長洲遊玩，余小姐指，過去一年因疫情而減少外出，女兒因停課沒有外出感到「好悶」，故她趁新年假期帶女兒外出散心及消遣。

在長洲經營西餐廳的高小姐表示，近日假期顧客增加，生意終回復正常，「好似以前假期嘅情況」，午市的顧客願意多花錢用膳，但由於不能做晚市，故生意仍有影響。

另外，在長洲經營海味店的李太則認為，長洲假日仍然「旺丁不旺財」，經濟不好加上年輕一輩未必懂得烹調海味，故生意不多，亦曾有顧客表示因疫情而失業，要求以優惠價買海味。