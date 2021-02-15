政Whats噏：陳梓維捱轟後凌晨更新貼文　死撐員工可提前返工

新年流流有邊個想畀人開年啊？之但係一向工作表現備受批評嘅油尖旺區議員陳梓維，繼上周三(10日)喺Facebook發貼文話辦事處「年十八」、即下月1日先啟市畀人網民圍插後，佢今日凌晨(15日)就更新該貼文，辯稱指文中所用嘅詞彙用得唔正確，仲死撐話下月1日嘅期限係佢批准助理可以放到當日，助理只需要通知佢就可以選擇提前返工，或者在家工作喎！唔知係咪負評不斷，搞到佢要偷偷地更新貼文解釋呢？

其實喺農曆新年放下假都係人之常情，但係辦事處要等到下個月先對外開放，就真係極為罕見喎，所以先惹嚟網民不滿。之不過，佢更新貼文後除咗話初一至初三需要放假拜年，要等到初四先回覆街坊外，仲話只有建制派先會將辦事處「年十八開放」理解為佢唔做嘢，最後仲好似帶有挑釁語氣，話如果大家唔明嘅話歡迎預約時間上去佢辦事處，等佢慢慢解釋畀大家聽喎。

到今日依然有唔少網民喺該貼文下留言，有人就揶揄佢之前接到街坊求助後通知對家幫手一事，話「佢有返工同無返工其實都無分別，只要對家有開工咪得囉」，亦有人批評指「乜政府比你哋唔使開工咩？以為自己係皇帝？咁你16至31號係咪應該無糧出？」但都有人歡迎佢繼續放假，笑指「你放假仲好，你開工大家仲驚」。睇嚟陳梓維真係要好好檢討一下喇！