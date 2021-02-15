市民爭攝太歲　文武廟列聖宮大排長龍　須候3小時才入殿

牛年伊始，市民都期望有好運。今日(15日)大年初四，是新春最後一個「紅日」，不少市民攝太歲、拜文武廟，位於上環荷里活道的東華三院文武廟有大量善信排隊，善信入殿須輪候約3小時；旁邊的列聖宮同樣要等足3小時方能入廟。有市民表示，今年人數比往年更多，雖輪候時間長，但仍無阻參拜決心。有市民則一家大細到文武廟，主要為小朋友祈求學業進步，並希望疫情盡快過去。亦有團體身穿漢服傳統裝扮，為香港祈福、望疫情早過去。

市民楊小姐將子女打扮成中國娃娃，她說入殿等足2小時，希望誠心能打動文武二帝，庇祐小朋友可「平安健康」，度過疫情。她又指，今年是初次拜文武廟，沒想過輪候人數眾多，幸好有小朋友陪伴也覺得等待是值得的。

提早預約師傅攝太歲的許小姐和陳小姐大呻「約咗師傅都排一個鐘呀」，往年也有到列聖宮攝太歲，當時輪候人數比今年少，對大排長龍感到意外。眼見輪候人數眾多，「起碼再排三個鐘」，故只打算到列聖宮便足夠。她們期望疫情能盡快過去，能夠外出旅遊，以及祈求身體健康。

籌辦漢服祈福的一世界文化協會理事田杰就稱，疫情關係一直難以籌辦大型活動，希望疫情盡快過去，往後能舉辦更多活動。參與漢服祈禱的郭小姐亦難掩興奮，表示自己受到古裝劇啟發及明星效應，一直以來對穿漢服躍躍欲試，可在新春期間穿漢服就更開心，「平時都無機會著」，希望藉新年嘗試不同服飾。