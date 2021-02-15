關注組就九龍城重建項目提換地建議　冀原區安置住戶

市區重建局近年不斷在九龍城開展重建項目，其中於2019年2月公布展開位於九龍城啟德道／沙浦道的重建項目，引起不少當區市民的反彈。九龍城重建關注組今（15日）就重建提出新方案，包括要求市建局與房屋協會換地，重建安置大廈安置當區住戶，並建設商場安置商戶，計劃更可額外提供1,500個公營房屋單位。

關注組提出以馬頭圍及土瓜灣道的（KC009-013）用地，即受影響重建地段，換取房協在啟德發展區的用地（2B1），並以公營房屋的規格興建安置大廈，以安置九龍城區的住戶和小商戶，同時以榮光街╱崇安街項目用地（KC014）換取土瓜灣污水處理廠旁的政府、機構或社區設施（GIC）用地，並興建8層高工場，以安置車房和工程等相關事業。關注組稱，計劃預計可建約3,300個公屋單位，較原先房協在啟德發展區的用地（2B1）用地興建多1,500個公屋單位。

另外，關注組指曾就方案諮詢市建局，惟僅獲得回應稱計劃涉及規劃問題，很難執行，發展局則未有就方案正面回應。

市建局回應東網查詢指，在推行啟德道／沙浦道發展計劃時，在收購及安置方面，會向業主、住宅租戶及商舖租客提供妥善安排及幫助。至於有關「九龍城重建原區安置方案」的可行性，局方指，由於涉及換地及更改用地的規劃用途，對於已開展詳細規劃及設計的項目而言，實際上難以實行。