警冚非法賭檔及巡查食肆　拘10人兼票控17男女

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，有非法賭檔及餐飲處所違規營業，增加病毒在社區傳播的風險。屯門警區特別職務隊，今午(15日)約5時聯同屯門分區特遣隊進行打擊非法賭博行動，突擊搜查屯門鄉事會路一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀枱、12張麻雀椅、3副麻雀及約1,300港元賭款。

行動中，警方拘捕一名姓曾(21歲)男子，涉嫌管理賭博場所；其餘6男2女(25至58歲)則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女現正被扣留調查，他們同時涉嫌違反禁聚令被票控。

另外，灣仔警區特遣隊昨晚(14日)突擊搜查駱克道一商業大廈，發現上址一餐飲業務處所違規營業。行動中，警員拘捕一名姓黃(29歲)男負責人，涉嫌違反停業令，將會對他作出檢控，另有3男5女(19至32歲)食客觸犯禁聚令，警員向各人發出告票。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保市民遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。