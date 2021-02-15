政Whats噏：小人埋身是非多　鄭松泰陳沛然易惹官非

隨着泛民主派總辭，全面撤出議會，立法會破天荒有27個議席空缺，只剩下41名建制派及兩名非建制派議員。兩名非建制派議員，一個係中間派、代表醫學界嘅陳沛然，另一個係「熱血公民」嘅鄭松泰。選擇留低，唔知佢哋呢一年嘅有乜作為呢？不過，本報請嚟香港術數家協會術數師楊子東為官員同一眾議員按八字睇吓牛年運程，楊師傅話鄭松泰同陳沛然今年會有唔少小人是非，處理得唔好更可能會變成官司，真係要小心喇！

楊師傅話鄭松泰牛年運勢麻麻，評分嘅話得45分，並唔及格，源於鄭係農曆四月同農曆七至八月都可能出現財困，要小心破財，農曆七至八月更有機會氣管出問天題添！去到農曆九月，楊師傅話鄭會面對小人是非，如果處理得無好就會變成官非啊！值得留意嘅係，楊師傅提到鄭喺農曆四月時可能破財，男女關係都可能會有啲問題，恐怕會造成感情生活破碎。

有小人、破財、感情問題，仲可能惹官非，睇嚟鄭松泰真係要步步為營。其實，鄭依家都有官司在身，例如前年7月1日立法會大樓遭反修例示威者大肆破壞及佔領，導致大樓需要維修，立法會要提早休會，而當晚在場嘅鄭松泰就被指涉嫌協助示威者，其後被控涉嫌串謀刑事毀壞罪，亦遭到建制派議員提出譴責動議。

早於2016年剛出任議員無耐，鄭喺立法會會議廳內倒插五星旗及區旗，其後被判罪成及罰款，另一議員謝偉俊及後就事件提譴責議案，最後係當時民主派護航下，有關譴責鄭松泰動議最終不獲通過。

至於陳沛然，楊師傅話佢呢年運程都平平凡凡，都叫有60分，算係及格嘅。不過，喺農曆二月同六月嘅時候都會有小人是非嘅問題，同樣處理得唔好就會變成官非。楊師傅仲話就算二月唔會演變成官非，六月嗰次嘅是非爭議都好大機會會搞到上法庭，仲形容係「為禍百般」。去到農曆九月，陳嘅工作亦會有限制，會有心無力，要差唔多去到農曆十二月先叫有氣透，生活會過得好啲。

楊師傅講過，牛年政治鬥爭會加劇，唔知呢兩位議員會唔會捲入鬥爭嘅漩渦當中呢？佢哋會唔會考慮去鵝頸橋打小人，希望新一年小人遠離自己呢？