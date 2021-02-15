擅拆三級歷史建築白屋弧形外牆　芝加哥大學致歉

香港接連爆出保育甩漏事件，被評為三級歷史建築、俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心，近日被揭遭獲政府批准使用的芝加哥大學有關部門錯誤拆卸，誤將「白屋」的2號銀禧炮台一幅弧形外牆拆卸。東網向芝大查詢，該大學承認錯誤，就事件道歉，已嚴肅跟進及檢討，確保日後不會再發生同類事件。

特區政府於2013年批准芝加哥大學布思商學院（Chicago Booth），將前域多利道扣押中心部分建築物改建為校舍，該校舍自2018年起開始運作，按照雙方協議，白屋仍需開放予公眾參觀。不過，去年2月疫情來襲後，芝大暫停對外開放，校方亦展開保養和更新文物展示設施，當中更新了日見褪色的2號炮台解說牌，其間發現2號炮台的解說牌。

芝大發言人承認，當保養及更新文物展示設施時，導賞團隊總結過去一年多的營運經驗, 發現2號炮台解說牌尾段解說關於拆去一幅弧形外牆的一段文字，未能清晰顯示其在炮台遺址所展示的痕跡的位置，「引起不少訪客有所混淆」，導賞團隊認為有必要改善，結果有關方面未經仔細考量及討論下，決定先移除該段文字。

芝大又指，就2號炮台，經初步勘察及與文物保育專家商議後，認為拆去炮台後方後期加建的弧形外牆，會有助還原炮台原有的佈局。其後進一步研究時，芝大才發現已被拆除的部份弧形外牆為炮台的一部分，鑒於即使重建新外牆其原真性已有所不同，經深思熟慮後，最終決定保留弧形外牆的痕跡，作為詮釋展示用途。過程中，芝大一直與所有相關部門保持密切聯繫，確保整個活化過程及文物展示能符合相關的文物保育標準及程序要求。

環保團體長春社批評芝大的行動已對三級歷史建築造成不可彌補的損失，決定過程粗疏。據指，2號炮台的弧形外牆本身是炮台的一部分，於1950年代由前英國皇家工兵改建成宿舍的其中一幢牆。