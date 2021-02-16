入境處行動研究組成幕後英雄　蒐集情報助破案

準確的情報令執法部門採取行動事半功倍，入境處行動研究組正是搜集及分析情報的「幕後英雄」，他們主要負責搜集有關逾期逗留、非法勞工等罪行，留意偷運人口的手法和使用偽造旅行證件罪案的趨勢。入境處指今年拘捕黑工整體數字受到疫情影響有所減少，但屬於非法入境者的黑工比例卻有所上升，由以往佔近3%激增23%，相信是因疫情入境限制而令多人偷渡來港。

入境處首席入境事務主任（執法）蘇駿豪表示，行動研究組分析黑工來港趨勢時，主要分為兩種方式，包括以旅客身份正途訪港，另一種則以水路偷渡入境本港，但前者因受到疫情的入境限制而無法來港，故此不少人選擇以偷渡形式來港。蘇又指，入境處調查科去年共執行超過1.3萬次反黑工行動，拘捕1380名非法勞工，其中被捕的非華裔人士通常為非法來港或逾期逗留人士。

行動研究組留意到部分人士為掩人耳目，或會選擇較迂迴的路線來港，例如會先取得內地簽證以合法途徑入境內地，之後偷渡來港逾期逗留。至於黑工從事的職業方面，該組發現食肆以往是黑工熱點，但因疫情影響營業和食客數目，因此僱主聘請黑工的數量亦有所減少。蘇表示，以往一所食店能拘捕3至4個黑工，但去年就大多數食店只有一名。

另外，該組亦有分析僞造旅行證件罪行的犯罪手法，蘇表示，近年中東人士使用偽造旅行證件的情況有所上升，他們以迂迴路線從東南亞地區，經本港前往歐美地區，相信與政治及經濟因素有關。他指出，一宗偽證案件發生在2018年5月，有情報指一名加拿大籍男子由曼谷經香港去台北，懷疑從事偷渡活動。當時人員發現其預訂機票方式採取迂迴路線，認為做法可疑故進行跟蹤及監視行動。

該男子到港後未有即時轉機台北，反而到轉機櫃枱辦理前往巴黎登機手續，其後他進入一間洗手間。人員跟蹤發現該名男子於廁格下方將一張登機證交予隔鄰廁格的南亞裔男子，之後轉前往一個往曼谷航班的登機閘口，而該名南亞漢則往巴黎航班的登機閘口。調查人員隨即截查該南亞漢，發現其護照印有其照片，但姓名屬於加拿大籍男子。經處方檢查後，該本法國護照屬偽造，而該南亞漢為一名斯里蘭卡國民。兩人被捕後，分別被判監18個月及22個月。