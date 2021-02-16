廉署推幼稚園防貪指南　向逾3000教師提供培訓

本港幼稚園學位競爭激烈，若校方收生標準含糊，無疑會令家長感到不公而影響校譽。為回應校方及公眾對議題的關注，廉政公署防貪處向逾3,000名幼稚園校長及老師提供防貪培訓，了解約50間幼稚園校長和老師的需要後近月更編製《幼稚園運作防貪指南》，以支援校方作出適切的防貪措施及指引。

廉署防止貪污處首席防貪主任陳秀琼表示，幼稚園防貪範疇主要有3個關注，包括收生程序、處理維修及改善工程、處理利益衝突的程序。每年收生季節，坊間便會出現各種傳言，如有家長與負責老師相熟、擁有內部資資、若捐款予學校便會增加獲取錄的機會等，校方亦希望防貪處可提供協助，令相關的收生程序更加透明、公開、及公平，因此指南已列出有關情況下可能出現的風險，並建議多種改善方法。

陳亦稱，防貪處發現不少幼稚園會定期進行維修及改善工程，但由於職員是「門外漢」，到附近尋找一間裝修公司到學校進行實地視察，再著該特定的裝修公司建議一些工程項目，其後把建議複製至幼稚園的報價邀請文件中。

陳直言，該做法在防貪的角度而言並不理想，因為該特定的裝修公司會比其他公司更了解工程的細節，甚至或會在建議中提到一些只有該公司始可完成的項目，如使用獨家代理的物料等，出現私相授受的爭議。

防止貪污諮詢委員會委員陳嫣虹則指，近年幼稚園老師及校長除教學工作外，還有愈加繁重的行政工作，新推出的指南中附有大量的情景及表格，並有清單讓校方檢視需要改進的地方，從而讓校方清晰知道處理問題時需要留意的風險。