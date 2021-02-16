何志平專欄：從《十牛》說《三牛》

辛丑是金牛年，到處都是以牛為題的吉祥語，恭賀問好的視頻。老朋友發來的《十牛圖》，帶起一段故事和回憶。

兩年前這時節，我在紐約大都會看守所內度過第二個冬天，剛認識了鄰居「艾凡」（假名），是紐約巴基斯坦裔的生物工程師。那天晚上他向我推薦一本名「從零到壹」 的書，是美國一年輕企業家寫他創業的經過和理念，說現在之所謂創業，實在是在前人所創立的基礎上加點花樣便以為是「新」的了。困難的是第一步，無中生有，把零變成壹。之後由壹變二，二變三，都是從壹衍生出來的錦上添花而已，談不上是創新。

我身邊剛有一堆家中寄過來南懷謹老師的書，隨手翻起「老子他說」，道德經的第42章：「道生一，一生二，三生三，三生萬物。」

艾凡非常驚訝好奇，我也一時不能三言兩語的把甚麼是「道」向他詳細說明。又拿起南老師的另一本和禪修有關的書，翻到宋朝普明禪師《十牛圖》的最後一圖：「雙泯」。圖是一個大圓圈而已，中無一物，外亦無一物，但是，還是有一個大圓圈！

艾凡看了半晌不能作聲，默默的盯着那圓圓的圈子圖案發呆。打破僵局，便說起我所知道有關《十牛圖》的皮毛故事。

那是12世紀宋朝，廓庵禪師繪製了禪宗以牧牛為喻的《十牛圖》並以詩偈和散文加以評唱，展現了源自《六祖壇經》的見性法門，由修行以致頓悟的體悟過程。

另一個更流行《十牛圖》的版本也是北宋太白山普明禪師所繪撰的。「牧牛」譬喻「修心」，分十大階段：未牧、初調、受制、回首、馴伏、無礙、任運、相忘、獨照、雙泯。主要着眼於調伏妄心，證悟本來，講究修行次第，曆階而升，最終證得人牛兩忘，法法圓融的究競涅槃境界。牛是情緒妄想，是煩惱，無意識，是現實的自我，是任性的心。牧童是意識，是真我的本性。那繫牛的繩子是修行的法門，是出入氣，安那般那，是內觀，是調息。從第一步把牛找到，繫上繩子，把牛拉過來，看管着，馴服了，相安無事，互信，忘掉繩子和牧牛這件事，最後連自己也忘掉，便是雙泯圓融。

生活中和社會上的不安、焦慮、失落、痛苦，是為甚麼？如何找出口？答案可在這十圖之中？尋回真實本性，了解真我，才能重新的安頓身心！當頭棒喝的再問一句，是我在牧牛還是牛在牧我？

艾凡靈光的答道：「兩者皆是。是互牧，所以最終互忘，雙泯。」

兩年後回到家裏來，跟身邊的高人論及這十牛圖的故事，高人感慨的嘆道：「把這牧牛的過程放在這社會上應用起來也是一個一樣的故事：牧童，牛，可以譬喻為剛從外面回到父母身邊的孩子，又或是祖國和剛回歸的地區，又或是政府與群眾，又或是一個國家的概念與兩套制度的辦法。你看那繩子是象徵着甚麼？」

我笑着答：「是互相信任的制約過程！有一天，當繩子可以用不上了，牛也不見了，牧童也化在清風朗月裏了； 你中有我，我中有你，雙忘互泯，便是大功告成的好日子了！」

高人擊掌喜道：「這《十牛圖》，不但是個修心練性的步驟過程，或政治融合，社會和解的重要階段，更是人心回歸，文化認同的關鍵啟示！如果有一天，那牛真的能變成『孺子牛』、『拓荒牛』和『老黃牛』，便是皆大歡喜的迎來第二個一百年的大復興了！」

是的，這地方不能只管說要做生金的「金牛」， 更要做好為民服務的「孺子牛」，創新發展的「拓荒牛」，和艱苦奮鬥的「老黃牛」。「在前進道路上，要戰勝各種風險挑戰；咬定目標、勇往直前，走好新時代的長征路。」

要活出那《三牛精神》來，征途漫漫，不斷奮鬥，這才是我們民族新征程的共同命運和歷史角色！這，就是我們這一代人的使命！