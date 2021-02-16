康文署球場無王管波照踢　勸喻32萬次告票不足百張　議員譴責

康樂及文化事務署轄下部分場地因防疫命令須封閉，但東網巡視多區，卻發現上述場地大都如「無掩雞籠」，市民及青少年無視封條「波照踢、罩照除」，令球場成為播疫高危區。截至本月7日，康文署雖就口罩令及禁聚令分別發出逾122,000次及199,000次勸喻，惟合共只發出94張定額罰款通知書，平均3,414次勸喻方有一宗發出告票，懲處比率低至不足0.03%，球場「無王管」，更揭發有場地管理人隻眼開、隻眼閉，疑似「假執法」，要求佔用者暫時退到場邊，供其拍攝無人用場地的照片便離開。有議員批評康文署職員此舉涉嫌造假，有誤導市民之嫌，對此予以嚴厲譴責。

康文署早前重開部分較少身體接觸的戶外康樂場所，如網球場、戶外羽毛球場等，但籃球場、足球場等則繼續封閉。但東網獲悉，相關場地常遭違例使用，日前，記者巡訪旺角花墟公園，上址設有4個排球場、3個籃球場及2個硬地足球場，表面上嚴格按照防疫規定，各場地以封條圍封，並不時有保安巡邏，但實則形同虛設。

下午時分公園內不但人煙稠密，應被封閉的觀眾席上坐了不少「觀眾」及「後備球員」；各個體育設施更各自精彩，兩個7人足球場有「波友」在進行足球比賽，兩場地球員連觀眾席的後備合共近40人，場面「墟冚」。比賽前，球員們紛紛除罩拍大合照，比賽期間亦沒有佩戴口罩。

更好笑的是，記者目睹期間曾有場地保安人員到場，保安人員向場地使用者示意需拍照作紀錄，波友「合作」紛紛到場邊休息，而保安則順利拍下空無一人的足球場，沒有發出警告或勸喻，拍照完畢後，更示意在場人士繼續，便施施然離開。

籃球場的籃框雖被封閉，但場地照樣有人使用，傳球、運球、跑跳者不少，甚至籃球場內有人踢足球；排球場則淪為滑板、單車場，有市民於排球場踩單車、滾軸溜冰及滑板，有疑似是教練的外籍人士在場，指導小孩做出各種滑板花式動作。

對於有康文署保安人員「先通報，後影相」的做法，立法會民政事務委員會委員柯創盛批評康文署此舉涉嫌造假，有誤導市民之嫌，直指當全港積極抗疫的時候，作為前線執行部門理應嚴謹把關，惟種種迹象反映當局未有配合政府防疫抗疫的方針，對此予以嚴厲譴責。柯續指，前線保安沒有票控權力亦非欺上瞞下的藉口，當發現有違規市民屢勸不聽，理應報警處理，而非縱容犯法行為。

東網向康文署查詢後，該署隨即派員移走花墟公園的龍門，又指每天安排5名員工負責場地的管理工作，亦會安排人員每天進行例行巡查，強調如發現違規，會按照指引作出勸喻，如果勸喻無效或重犯，本署職員才會採取執法行動，又指由於大部分場地使用者均會聽從本署人員的勸喻，所以在花墟公園沒有檢控的個案。