市建局組重建戶兒童樂團　辦網上音樂會向院舍長者送暖

市區重建局近年在土瓜灣展開6個重建項目，現時其中5個進入清場階段，受影響居民陸續調遷至公屋或安置單位居住。居於該區的基層兒童普遍較少機會學習樂器，市建局早前為此成立兒童樂團，並提供免費音樂培訓，本月初更舉辦網上音樂會，讓小團員於疫情下向安老院長者送暖。有團員家長指，孩子因停課常留在家中，讓他們網上學習及練習樂器，可抒發情緒。

市建局表示，展開收購、安置及重建項目的過程中，會為受影響居民提供支援，讓他們可於社區重展新生活。「市建童樂‧社區樂團」於2018年成立，目前樂團成員數目已達46人，大多為土瓜灣的基層中小學生，他們精通多種樂器，例如結他及口風琴等。該局冀透過樂團課堂及活動，為當區兒童及其家庭建立社區網絡。

市建局於本月6日聯同聖公會安老院舍外展專業服務試驗計劃，舉辦網上視像的新春探訪。樂團於活動中為九龍城區3間安老院舍的長者，獻上音樂表演。有份表演口風琴的小四生何柏熙曾居於庇利街／榮光街的重建項目，現獲安排調遷至鑽石山公屋。他指，疫情期間幸好在家可透過樂團繼續學音樂，獲樂團團友陪伴度過停課的日子。何母指出，其子生性活潑好動，學習音樂既提供抒發情緒渠道，又提升兒子的自信心，令他更勇於嘗試新事物。