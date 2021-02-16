健康碼冇影百業陷困境　通關等逾半年港淪孤島

疫情肆虐，本港商界及小市民都希望盡快通關，擺脫「孤島」困境！但政府官員近一年來幾度「通關得把口」，自去年二月推出往返內地須檢疫14天的措施後，去年中便放風擬推行「港版健康碼」，後因疫情失控落空。近日又在通關問題上先唱好、後改口，令盼望通關已久的港人再次失望。

港府於去年2月8日宣布，所有入境人士若過去14日到過內地，均須強制檢疫14日。此安排令港人恍如被「禁足」，苦捱多月後，各界寄望港府與內地及澳門研究三地去年中研究的「粵港澳健康碼」，食物及衞生局於去年6月9日，曾指「港版健康碼」與粵港澳三地政府的文件互認問題已準備就緒，聲稱港人若有「港版健康碼」，往返三地可免來回長達28日的強制檢疫。

可惜不足一周，該局已「縮沙」，拒推「港版健康碼」，指疫情未受控，未能完全開放跨境認證。至去年9月30日，該局再交代「港版健康碼」的技術開發已完成，系統可供使用，但港府仍待與內地部門商討豁免入境人士強檢安排，可惜至今仍是只聞樓梯響。

「拖字訣」用了一年，政務司司長張建宗上周六剛表示，若本港新增確診個案回落至穩定單位數，有條件與內地及澳門通關，誰料又被主管防疫工作的食衞局局長陳肇始推翻。