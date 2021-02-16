東方日報A1：陳肇始通關一味拖　全城一肚火

香港短期與內地恢復通關再成泡影，全城一肚火。近日港府官員不斷唱好，若本港單日新增個案回落至穩定單位數時，有望與內地恢復通關，昨日本港新增確診個案雖回落至單位數的9宗，但食物及衞生局局長陳肇始談通關卻成了「無眉目、無時間表」，她指港府一直與內地商討將「回港易」由「單向」免檢疫拓展至「雙向」，即港人北上亦獲豁免14天檢疫，惟具體安排暫沒有眉目。官員互打嘴巴，令通關問題似重演去年中「粵港澳健康碼」一度宣稱將推出，其後又「被消失」的鬧劇。本港商界及工會代表斥當局輕視通關的重要性，既欠時間表、又無路線圖，令本港百業蕭條，港商及小市民成為被犧牲的一群！

陳肇始接受媒體訪問時談及通關問題，她表示，政府一直與內地商討通關條件，希望將「回港易」目前的返港「單向」免檢疫拓展至「雙向」，即港人前往廣東省或澳門時，亦可獲豁免檢疫，但未有眉目，僅稱待疫情緩和後，當局才有條件與內地恢復商討有關安排。

她又指，接種疫苗可能成為放寬本地防疫措施時的其中一項附加條件，各政策局正與業界商討，若每日確診數降至單位數，將有更多空間考慮放寬防疫限制，她談及食肆恢復正常運作時，更開列三個條件，一是飲食業員工一定要檢測、二是使用「安心出行」程式、三是當有疫苗時，希望大家接種，言下之意是市民將來出入某類場所，或須出示疫苗接種證明。

陳肇始談通關與政府官員日前的唱好之詞大相逕庭，商界及工會代表都大表擔憂及不滿，工聯會理事長黃國批評政府欠缺抗疫藍圖，對於攸關民生關鍵的通關事宜缺乏重視：「欠目標、欠時間表、欠路線圖」。他批評港府抗疫不力，以致疫情反覆，令內地缺乏信心，認為香港應做好自己的工作，強調本港久久未能恢復與內地的通關安排，造成百業蕭條，經濟無法復甦，打工仔人人受害，很多家庭被迫分隔兩地。

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷亦指，政府在爭取通關上的表現不理想，直言「香港早前疫情未受控，內地唔開關畀你好正常」，但內地不少地區零確診，港府並無增加由內地回港毋須隔離檢疫的地區，他認為「（隔離）14日同28日差好遠！」他續指，無法通關令工商界難以規劃生意，強調：「管理工廠或銀行借貸」都需要面對面處理，不能以網絡取代，始終「隔山買牛」會令雙方都有保留。

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