銀行經理不堪財困　灣仔高處墮後巷分屍慘死

一名姓梁約60歲男子，於今日(16日)凌晨接近3時，被人發現從高處墮下，倒臥灣仔軒尼詩道461號後巷，消防接報趕至現場，發現事主已無氣息，經檢查後證實當場死亡，並將遺體運回地面。由於事主墮樓時疑撞及硬物，部分肢體遭削開散布平台，消防須到平台協助檢拾及清理。

警員經一番調查，尋獲死者家人及好友協助了解，據悉事主姓梁（59歲），於灣仔一間銀行任職經理，並與前妻育有一名兒子，夫婦離異後，他獨自租住上址一套房。有人近年疑債務纏身，先後按兩層樓套現，且身兼多職搵錢，惟未能償還巨債，被人多番追債。

事發前，梁與友人宵夜後返家，並透過WhatsApp向友人透露尋死念頭，友人聞訊大驚報警及趕至上址察看，惜為時已晚。

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