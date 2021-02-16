房協斥2000萬元　助出租屋邨裝防乾涸Ｗ型聚水器　隔絕病菌

疫情肆虐逾1年，除多次發生喉管播毒問題，更出現共用設施如電梯及大門播疫情況，令不少居民人心惶惶！香港房屋協會花費約2千萬港元，提升出租屋邨設施，包括為1萬個單位改良渠管設計，並為多座大廈、商場及停車場安裝「免觸式」按鈕，取代傳統用手按動大廈入口門禁系統及升降機，減少居民觸摸公用設施，加強防疫。

目前不少單位均採用「U型」聚水器作為排水渠管的隔氣設備，惟若「U型」聚水器乾涸，就未能發揮隔氣作用。房協自去年11月開始逐步為屋邨單位的廁所及廚房地台排水管改裝「W型」聚水器，首階段北角健康村一期及葵涌祖堯邨已完成改裝。房協總經理（物業保養）陳偉鳴指，截至今年1月，房協已為約300個單位完成安裝，並將陸續為約1萬個單位進行安裝，未來亦會於新落成的出租屋邨大廈採用「W型」聚水器，包括即將入伙的筲箕灣明華大廈(第一期)的重建單位。

居住在祖堯邨4年的莫太表示，自去年傳出大廈喉管爆疫後，便擔心喉管安全，會定期向「U型」聚水器注入清水或漂白水，惟有時因公務繁忙亦會忘記注水，幸於去年9月獲房協更換「W 型」聚水器，不但令一家四口感到安心，亦免除定期注水的壓力。

此外，房協亦推動「免觸式」生活，用科技提升大廈入口門禁系統及升降機設備功能，減少居民觸摸公用設施的機會，並推行至轄下商場、停車場及屋邨等。房協目前已於紅磡家維邨主電梯及穿梭電梯大堂，安裝電梯按鈕自動感應器，並將於今季推展至觀塘花園大廈、沙田乙明邨部分樓宇，以及明華大廈(第一期)的新重建大樓，預計今年內為全部屋邨完成安裝，涉及230多部升降機。同時，房協亦在轄下11個商場和2個停車場共20部升降機，加裝非接觸式按鈕，工程預計於今年內完成。