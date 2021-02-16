Dr.東：嬰兒穿衣過度恐悶出病　醫生籲勿再摸手腳評估體溫

近期氣溫時冷時熱，對新手爸媽來說特別煩惱，總是擔心嬰兒穿不夠而著涼。有家長索性「有幾多，穿幾多」，為嬰兒穿上厚厚衣物。有兒科醫生指，家長為子女添衣要取平衡，過多衣服會影響嬰兒活動，甚至出現皮膚問題，尤其是熱痱。醫生建議為嬰兒添衣時，可按照家長當時穿着衣服數量，再加一件，例如家長穿2件，嬰兒穿3件便已合適。

兒科專科醫生張傑表示，新手父母為嬰兒保暖有不少謬誤，第一是以為穿衣數量愈多，生病的機會愈少。第二是以為嬰兒手腳冰冷是穿不夠衣服所致，張指嬰兒心臟與手腳的距離較遠，血液運行到手腳較慢，較成年人易手腳冰冷。第三個謬誤是以為嬰兒並不怕熱，張指嬰兒感到熱時其實會發脾氣和「扭計」。第四個謬誤是以為嬰兒沒有恒溫功能，張指嬰兒在出生後一個月，恒溫功能已相對成熟。

老一輩的人習慣觸摸嬰兒的手腳，評估嬰兒的體溫。張不建議以此方法量度體溫，因為此方法只能感受嬰兒表面的溫度，而且準確度低，建議用口探、耳探、肛探或腋探方式，用體溫計為嬰兒量度體內的溫度。

香港不時受寒風吹襲，氣溫急降，張指嬰兒較成年人容易出現熱力流失，引致低溫症。人類的正常體溫大概是攝氏36至37度左右，當嬰兒的體溫有一段時間維持攝氏35度，未能回復正常水平，便代表患有低溫症。低溫症的徵狀有嗜睡、拒絕飲奶、嘔吐、手腳冰凍和皮膚表面出現網狀的紋理，更甚會出現不省人事的情況。

不過，張指在一般的環境下，嬰兒出現低溫症的機會極低，多數出現於意外的場景，例如嬰兒在山泥傾瀉後被困，遲遲得不到救援，再加上傾盆大雨，雨水沾濕衣服，嬰兒才會增加患低溫症的機會。因此，新手父母不需過度緊張，擔心嬰兒著涼而「包到隻糭咁」，反而會弄巧反拙。

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