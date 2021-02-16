港股牛年首日開市升502點　滙豐漲近4%

港股牛年首個交易日「牛氣沖天」，恒生指數開市升502點或1.66%，報30,675點，創32個月新高。國企指數高開182點或1.53%，報12,062點；科技指數升209點或2.01%，報10,620點，創新高。

金融股發力，憧憬恢復派息，滙豐控股飆3.9%報44.15港元；友邦保險升1.4%報105元。工商銀行、中國銀行及中國平安升1%至1.6%。

大型科網股做好，美團升2.2%，創455元歷史新高。阿里巴巴升1.4%報264.8元；京東集團升1.6%，報393元；小米集團升1.4%報28.45元。獲「女股神」劉央唱好的騰訊反而、跑輸，開市升0.7%報762.5元。

個別二線科網股又爆上，貓眼娛樂開市飆14.7%，突破2年高位，創上市新高。平安好醫生升6.3%；華虹半導體及金蝶國際再破頂，齊高開逾4%。

內需及石油股保持強勢，申洲國際及安踏體育再創新高，開市飆6.7%及6.2%，是表現最佳兩隻藍籌。紐油升破60美元，中國石油及中國海洋石油高開3.7%及3.3%。