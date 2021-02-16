地盤試行無染疫通行制　工友憂3月停免費檢測促政府補貼

第4波疫情襲港期間，多個地盤淪爆疫重災區，工人相繼確診，港府將於本月22日起，要求地盤職員進出工地時必須持有14日無染疫檢測證明。建造業議會及香港建造商會今(16日)起試行計劃一周，東網記者今到啟德地盤視察，發現部分地盤提早要求判頭遞交工人的無染疫證明，整體安排順利。同時，有工人質疑檢測安排未知要持續多久，擔心日後工人須自行承擔檢測費用，促政府資助業界。

從事安全主任的卓先生指，其工作地盤早於2周前已要求工人定期進行檢測，並在地盤實施嚴格防疫措施，包括更衣室每次只容許1人進入及更衣室每日2次消毒等。他稱，目前所屬地盤會交由各判頭負責檢查各工人有否進行檢測，並向其提交工人身份證、檢測瓶號碼及檢測結果，方容許工人進內。他續指，早前已進行多項準備工作，包括向各判頭講解及提醒工人需持無染疫證明方能開工。

屬同一地盤的鐵器判頭管工蘇先生則指，早前已致電工人提醒他們須進行檢測，並已提早收集他們的無染疫證明，而今早開工整體流程非常暢順。他又稱不少工人為防疫均願意進行檢測，惟政府為建造業工人安排的免費檢測只限於2月，擔心每14日的檢測費用會加重工人負擔，每月額外增加約500港元的費用，希望政府承擔有關開支。

然而，他指每個地盤就工人檢測的安排不一，部分地盤更要求工人每48小時就需提供無染疫證明，相信對工人而言較為麻煩。整體而言，他認為政府防疫不力，並反對「安心出行」擴展至地盤，因其操作較麻煩，未必人人都使用智能電話，同時他不諱言擔心私隱問題。

另外，職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤在電台節目表示，其工作的地盤有數名職員因未能成功預約接受檢測，故未能上班。他又指，目前只有持工人註冊證的人士，才可以免費到社區檢測中心接受檢測，部分在地盤寫字樓工作的職員，未有申請工人註冊證，則需自費檢測。