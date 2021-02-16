入政府大樓工作須掃碼公僕嫌煩　市民憂行蹤暴露心難安

港府早前建議政府僱員及公眾進入政府大樓前，須以「安心出行」流動應用程式(App)記錄行蹤。第二階段試驗計劃今(16日)起展開。東網記者今早約8時到旺角政府合署視察，職員呼籲進入大樓人士須先在手機下載該App，再到樓層掃描二維碼，故未有排隊掃碼的情況，但期間有政府僱員未有掃描就進入部門內工作。

港府今起在海港政府大樓、旺角及屯門政府合署實施計劃第二階段，早上8時起已有職員在門口舉牌，提示進入人士要先下載App，但可在上班樓層掃碼。政府僱員陸續上班，有人未下載App，在門外擾攘一番才獲放行。

在6樓油尖旺民政事務處上班的陳先生表示，今日是新春假期後首個上班日，未有準備掃碼，故手機仍未下載App。他雖認同掃碼對防疫有一定工作，惟前往不同樓層均需掃碼甚感麻煩，但為工作亦惟有照做。

市民鄭先生及鄭小姐今早到合署的油尖旺民政諮詢中心查詢，未得知今日起進入政府大樓即要掃碼，故未有下載App。鄭又坦言不信任「安心出行」App，擔心個人資料被收集，「行蹤都暴露晒」。