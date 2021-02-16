區諾軒梁耀忠認未經批准集結罪　獲續保至3月22日判刑

前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案，壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士包括李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀、梁耀忠、何秀蘭及區諾軒被檢控，案件於今日（16日）在西九龍法院開審，預計審10天。當中梁耀忠已承認「明知而參與未經批准集結」罪，但否認「組織未經批准集結」罪，區諾軒則承認兩罪，兩人的求情及判刑押後3月22日處理，其餘6名泛民人士則否認控罪，案件將於下午開審。

面對2項控罪 (「明知而參與未經批准集結」及「組織未經批准集結」)的區諾軒早前已表明會認罪，今日確認其認罪答辯。而梁耀忠今日亦承認參與未經批准集結，但否認組織未經批准集結，該控罪會保留在法庭檔案不會處理。法庭應控辯雙方建議，押後至3月22日，再處理2名被告的求情及判刑，以便等候本案裁決。

區諾軒承認的案情指，民陣在前年8月申請舉行主題為「煞停警黑亂港，落實五大訴求」的集會及遊行，惟警方只就當日的維園集會發出不反對通知書，但沒有批准舉行遊行，遊行上訴委員會及後亦維持此決定。惟作為民間人權陣線代表，區沒有理會警方的要求，並在事發前一天，公開解釋流水式集會的詳情及呼籲公眾參與。

至2019年8月18日下午3時許，區與其他民主派人士，帶領群眾離開維園，沿軒尼詩道步行至中環遮打道。沿途區一直拉着橫額，叫「我有權遊行，毋須警方批准」等口號，並指揮市民遊行路線，又叫市民「加油」。至於梁耀忠方面，他亦有份參與遊行及拉橫額。在當日下午1時至翌日凌晨，港島區多條主要幹道被堵塞，至少90條巴士線受影響，部分電車路線也要停駛。