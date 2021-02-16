消防隊目帶疫值勤一周　疑惹1同袍　3消防局逾70人送檢

衞生防護中心昨日(15日)公布，葵涌消防局1名消防隊目染疫，惟他發病後仍上班近一周，僅靠服成藥及感冒茶遏制病情，同隊另一名消防人員亦告確診，現留醫廣華醫院隔離治療，令疫症出現2代傳播。

涉事葵涌消防局的70多名消防人員，曾於2月1日至14日期間值勤，均被列作密切接觸者。衞生防護中心要求他們接受隔離檢疫，當中部分已入住檢疫設施。另外，該名消防隊目亦曾往青衣消防局及青衣南消防局替更。據悉，他們曾共用更衣室。

消防處表示，前晚得悉有消防人員染疫後，已為葵涌消防局及消防車輛全面清潔消毒，並向衞生防護中心提供確診消防人員近日的工作紀錄及值勤表等資料。該消防局其他職員將按指示進行檢疫，並已作出適當的人手調配，以維持葵涌區的緊急服務。

消防處回覆時表示，該名駐守葵涌消防局的休班消防人員於2月14日因出現輕微咳嗽、發燒和頭痛等症狀，自行前往博愛醫院求醫。他於同日進行深喉唾液測試，並在當晚得悉初步確診，衞生防護中心於昨日凌晨安排他往屯門醫院接受治療及進一步檢測。

涉事人員於2月6日及2月9日在葵涌消防局當值後，2月10日早上休班後便未有上班。他於2月9日當值期間，曾短暫到青衣消防局及青衣南消防局待命，期間一直逗留在消防車內，並沒有在消防局內走動。另外，他未有參與過任何檢疫中心或封區檢測工作。