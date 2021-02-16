近日確診少未反映實況　專家指新春聚會多料個案回升

新冠肺炎確診個案近日減少，呼吸系統專科醫生梁子超表示，年初一(12日)有9宗源頭不明本地個案，近日數目急跌急跌至兩、三宗，只屬短暫現象。近日有很多人為趕及復業前做檢測，但有病徵人士未必做檢測，農曆新年聚會衍生的傳播源或於未來數天出現，因此仍存在隱憂，復工復課時或有反彈。

至於本周四(18日)年初七是否適合放寬處所的經營限制及社交距離措施，梁子超相信政府放寬是基於經濟民生原因，多於疫情防控的考慮。他認為放寬措施前，一定要加強檢測量，而且對每宗確診個案的追蹤都「窮追猛打」，才有機會截斷傳播鏈。他認為，與職業安全有關的檢測工作，應與工作地點及流程融合，例如找專人到場所定期收發樣本瓶，並提供途徑讓有病徵員工盡快接受檢測，才可及早發現個案，避免在工作場所爆發疫情。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指，近日新增本地確診個案回落，未能完全反映情況，因為假期的檢測量減少，加上有輕微病徵的市民未必會在新年做檢測或求醫，但假期市面人流明顯增多，隨住人流活躍，病毒都會活躍起來，預料未來一星期，新增個案會回升，並反映出新年期間的傳播鏈。

政府預告年初七後或可放寬處所重開，何栢良說，要求處所員工每2星期做檢測，對及早發現受感染患者成效相對小，建議員工如有病徵要及早檢測，食肆前線員工時刻戴口罩，並盡量保持食肆通風，設立專員負責傳菜或收枱。