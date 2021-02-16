食肆處所員工趕復工前檢測　業界冀加流動檢測車應付需求

本港多個表列處所有望周四(18日)年初七重開，食肆增加晚上堂食，所有員工須每2周檢測一次，全港19間社區檢測中心由今日至周四的預約名額全部爆滿。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大部分食肆前線員工未必了解可在恢復晚市後7日內做檢測，過去幾天爭相到全港19個檢測中心做檢測，導致預約名額爆滿，建議當局在旺角、油麻地或銅鑼灣等繁忙地區增設流動採樣車，令從業員不會感到徬徨。

黃表示，全港有超過20萬飲食業從業員，需要在10多日內為所有人完成檢測，檢測中心的人流和物流方面會較緊張。他又指，近日確診數字偏低，昨日更錄得單位數，相信年初七恢復晚市堂食的機會較大。 他說，餐飲業在農曆新年的生意，較以往跌三至四成，但消費市道尚算暢旺，日間堂食生意不錯，大部分餐廳都爆滿，個別在商場內食肆更要排長龍。

稻苗學會主席徐汶緯表示，業界擔心社區檢測中心難以負荷為全體飲食員工進行檢測，希望當局彈性處理業界完成檢測的期限。他又關注，政府若容許食肆有條件重開晚市，要求食客掃描「安心出行」程式或登記個人資料，但法例無賦權食肆員工檢查顧客的手提電話，亦難以核實顧客提供的資料是否屬實，希望當局執法時加以體諒。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，公司負責5間社區檢測中心，由年卅(11日)至明天(17日)，所有預約檢測名額已經爆滿，過去2天每間中心都為超過2000名市民採樣。由於有不少飲食業員工、地盤工人及教師等打算在假期前完成檢測，中心已增大檢測量。

黃表示，已為相對大的檢測中心增加採樣位置，而過去一兩日，每間中心平均為逾2000名市民採樣，以前每日採樣約1000多人。若19間中心每間每日可為約2000人採樣，檢測數量不少，馬鞍山體育館的檢測中心可增至每日為約3000人採樣。他指，部分私營機構，包括大型建築商，有自費邀請檢測承辦商前往地盤為員工採樣。有市民擔心自行提交深喉唾液樣本的檢測時間較長，他表示，承辦商已經盡量由交樣本起計24至48小時內完成檢測，社區檢測中心一般在關門之前的採樣，翌日就會有結果。