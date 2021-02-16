女農林助理撞斃途人感歉疚　因心理受創減刑至判囚10月

漁農自然護理署女農林助理員去年駕駛朋友的私家車駛離停車場時失控衝閘，並撞倒正過路的男途人，再衝前撞到一輛輕鐵始停下，男途人終傷重不治。女司機事後向警員承認「踏錯掣」且未及避開途人，她早前於區域法院承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，今（16日）被判囚10個月，並須停牌5年及參加駕駛改進課程。

法官判刑時指，有關報告顯示被告陳潔芳（48歲）對死者一家感到極度愧疚，且事後心理受創傷。被告過往不曾犯事亦駕駛態度良好，事後有真誠悔意，雖然她的駕駛態度危險，但法官認為危險程度屬最低，而死者當時亦不是利用行人天橋過路等。法官考慮後以18個月作為量刑起點，再考慮到被告在意外後受到很大創傷，遂把量刑起點調低3個月，最後扣減認罪折扣後，將被告判囚10個月。

據案情顯示，去年3月28日早上，被告一名朋友駕駛被告的電單車，在屯門大興邨停車場駛出路口等候。而被告則駕駛友人的私家車出停車場，但到出口時未有停下等候，並撞向閘桿再衝出路面。其友人見狀則把電單車扭向左而避免相撞，被告隨後卻撞到死者鄧錦榮（55歲），致死者撞上私家車擋風玻璃再跌落路面。而被告所駕私家車去勢仍未停止，再衝前撞到一輛正駛入站的輕鐵始停下。

救護員到場時，死者已沒呼吸脈搏，送院後證實不治。被告在撞車後仍在車上待救，後被送院。警員向被告調查時，被告表示踏錯腳掣，看見途人但未能避開對方。