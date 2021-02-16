本地旅行團料最快3月重開　消息指到訪各景點需掃「安心出行」

近期新冠肺炎疫情有緩和迹象，冰封多時的旅遊業亦有望解封。消息指，本地旅行團預計最快在3月初重開，據了解，政府會增設防疫措施，包括團友到訪各食肆、景點需掃描「安心出行」二維碼，或登記個人資料；團友會被安排在固定座位；導遊領隊及旅遊巴司機會如食肆員工一樣，每隔14天接受一次檢測。另外，本地團可加入酒店、住宿元素，但人數上限則維持在30人。政府又計劃為「綠色生活本地遊鼓勵計劃」加碼至2億港元，並會把資助延長至少半年。

隨食肆、美容院等將有望重開，消息指當局已與業界商討復辦本地遊旅行團安排，計劃疫情持續緩和，第2步會開放本地遊，有望在3月初放寬。本地旅行社除了需遵守早前設立的《本地遊防疫承諾》，包括每團人數連導遊及司機不多於30人；旅遊巴及船隻入座不多於5成，接待團友前消毒交通工具等。是次重開會再新增指引，包括團友在旅遊巴，以及到訪每一食肆及景點，均掃描「安心出行」二維碼，對於未有智能手機的長者可選擇登記個人資料；旅行社會為團友編排車上固定座位；另亦僧跟隨食肆重開安排，導遊領隊及旅遊巴司機，要每隔14日檢測一次，有別於以往只需在首次接團時進行1次檢測。

新措施亦適用於「綠色生活本地遊鼓勵計劃」與旅遊發展局的「賞你遊香港」，各本地遊亦可會加入酒店住宿元素。政府去年撥款1億港元，推行「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，旅行社每接待一位團友可獲200港元資助，以鼓勵綠色本地旅遊，每間旅行社最多有1千個名額，據了解，資助計劃反應熱烈，申請旅行社多至500間，3月初截止申請，政府有望增加撥款1倍至2億港元，並延長資助至半年至一年。另外，「賞你遊香港」計劃亦會重啟，但仍在商議中，預計要在本地團復辦後才安排。而與新加坡落實的「旅遊氣泡」則未有重啟時間表。

立法會旅遊界議員姚思榮表示，旅遊業議會已去信旅遊事務處表達重開本地團的訴求，業界了解政府疫情憂慮，故要求食肆配合一定防疫措施才可重開，旅遊業界亦會樂意配合政府。對於要求員工每隔14日檢測一次，姚希望政府可以免費為員工進行檢測，但指若要自費，亦希望簡化程序，如可直接到地點領取樣本收集包。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良在電台節目中表示，業界期望重啟本地遊，強調業界願意配合政府的防疫要求。他指全港只有400多間旅行社參與本地遊計劃，估計即使重啟對整體作用不大。