食肆欲復業職員須2周1檢　市民排隊等檢測嘆推行過急

食物及衞生局早前預告，最快可在年初七(18日)允食肆恢復晚市堂食，惟有關負責人須安排員工於本月11日至25日期間接受第1次檢測，然後再每2周1檢。今日(16日)是新春假後首個上班日，有市民趕到社區中心做檢測，今早約10時，油麻地梁顯利社區中心預約滿額，但排隊輪候人士不算太多，約有50人。

在快餐店工作的李先生及李太，今早約11時抵達社區中心做檢測，李太指，公司日前要求他們需要持無染疫證明才可於翌日上班，她認為措施於新春前方宣布、太過趕急，惟有今日趁未復工抽空來採樣。李生和李太坦言做檢測只求心理安慰，「可能今朝做咗，晏晝就中(確診)」，而且非全民強制檢測，只有少數人參與的話，效用不大。

在護老院工作的陳女士今早9時半到場輪候，等候1小時仍未可入場檢測，她建議政府要「分隊」，即不同群組到不同地方檢測，以縮短輪候時間，亦可減低人流聚集的感染風險，而她之前已經逢兩周一檢，故又要再檢測感「麻煩」。