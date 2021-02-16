會計師團體料財政儲備逾8700億　倡設額外免稅額寬減利得稅

新一份財政預算案將於下周三（24日）公布，特許公認會計師公會香港分會今早（16日）發表對2021/22年度政府財政預算案的建議。公會預期今年財政赤字將達2880億港元，但因應2021年印花稅收入上升，估計還會有8720億港元的財政儲備，能應付政府22個月的經常性開支。公會建議政府應為納稅人提供一次性10000港元免稅額、寬免第二期薪俸稅及利得稅的暫繳稅項，以及簡化分期繳稅的申請手續。

被問到會否支持全民派錢，稅務委員會聯席主席何家輝表示理解市民期望政府派錢，若全民派錢希望政府可簡化派發程序，但亦指出派錢難以對香港經濟發展及定位起作用，故希望政府透過減稅及支援企業等措施恢復經濟。何又指出，雖然香港稅基狹窄，加上經濟下行，但仍應對海外企業或具潛力的科技行業作出稅務減免，吸引他們來港設立分區總部，長遠提升本港稅收；政府亦應全面檢討稅制，但不宜於現時增加消費稅，以免在經濟下行下造成反效果。

在去年新冠肺炎疫情爆發初期，香港缺乏防疫物資，不少商界和企業從海外搜羅防疫物資供港，稅務委員會聯席主席陳志偉認為，政府應對曾協助抗疫而經濟上出現困難的企業提供稅務寬免，當作嘉許。而為了提高勞動人口的技術層面，陳又建議政府為中小企提供現金支援，並將持續進修的資助由一次性改為一年分發，又應容許企業的稅務虧損抵銷其稅務利潤。