港府齋益食肆解禁　懶理酒吧停業半年　工會轟厚此薄彼

新冠肺炎衝擊各行各業，其中酒吧業自去年3月至今已停業188日，達半年之久，即使政府早前宣布年初七(18日)放寬晚市，惟酒吧復業仍遙遙無期。香港調酒師工會月初向旗下會員進行調查，發現76.6%受訪者被要求放無薪假，30%人則被調配至其他崗位，反映業界處境已水深火熱。工會批評政府厚此薄彼，只容許餐廳復業，忽視酒吧業。工會又指，本港調酒師過往於世界享負盛名，亞洲地位數一數二，目前已因停業多日面臨斷層，擔心未來行業會逐漸式微。

工會主席侯翠珊批評政府再重彈「先(放寬)食肆，後酒吧」的舊調，漠視業界利益，而兩者同屬飲食業，部分餐廳有出售酒類仍獲放寬，而酒吧業停業後，確診數及不明個案卻仍然高企，質疑政府標準不一。

她又指，新年屬調酒師傳統旺季，收入會較一般高約30%，如今卻面臨「手停口停」的困境，中環至少有三分一酒吧結業，甚至屹立30年的老字號亦未能例外。不少行內人士已轉行或以炒散維生，新人無意入行，連酒吧老闆都失業，擔心調酒業界於國際地位不保，將來亦難以重現昔日盛況。

工會秘書陳小萍則指，自己工作4年的酒吧亦於去年10月結業，所有員工連同老闆失業至今，需憂慮生計。她又批評政府對業界缺乏實質支援，同時炮轟當局推出「安心出行」程式後，卻未公布究竟會收集多少數據，對私隱侵害存疑。談及若未來進入酒吧或須先注射疫苗，工會則認為政府應先提高有關透明度，包括公布更多疫苗細節及副作用等，才能令市民安心，否則只會令市民卻步，無生意的苦果卻終由商戶承擔。