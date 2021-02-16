消防去年招聘人手僅達目標約半　工會指前線壓力甚大

消防處近年招聘未如理想，據悉，部門去年聘請了217名消防員和129名救護員，分別佔預期中414及249人的52.4%及51.8%，申請人數下降及成功投考率維持在低水平，體能及模擬實際工作測驗中，成功通過的人數亦偏低。有工會代表認為，成功招聘的人數較預期少，令前線消防員的壓力愈來愈大，希望當局改善福利，增加職業在市場上的競爭力。

前年消防處成功招聘的消防員及救護員已較預計的少，實際招聘的消防員（行動/海務）僅281人，較預計的383人少近30%，而救護員亦僅成功招聘183人，較預計的220人少近20%。至去年差額進一步擴大，實際招聘的消防員（行動/海務）及救護員人手均較預計少近50%。

消防處職工總會副主席聶元風表示，前線消防員青黃不接的情況在過去5年已經逐漸浮現，加上近年消防處因應社會發展，增加了不同類別的工作範疇及訓練，對人手需求增加，令前線的人手面對巨大的壓力。他坦言，在人手不足的時候，處方有時會讓前線同事在例行休假時上班，即俗稱「超時補水」，但他擔心方法並不能長遠解決問題，直言「有幾多個蓋冚咁多個煲姐」。

聶又認為，消防處職位對體能的要求嚴格，加上工時長，工作性質危險，令新一代的年輕人即使希望加入紀律部隊，也未必視消防員為首選職位。而為了減輕前線消防員的壓力，他認為可讓2000年6月1日前入職的長俸制人員選擇延長退休年齡，以紓緩人手短缺問題，另外亦可改善人員的福利，如增加職津、改善職系架構等，以增加職業對年輕人的吸引力。