青年涉將藏汽油彈袋子拋落河　被截時更涉襲警

前年11月有警員在沙田看見一名青年疑將袋拋入城門河，遂上前截查，豈料青年涉推撞警員胸口，又用頭撼警員額頭，最終被制服；警方後來將袋撈起來，發現內有6個汽油彈和鑽頭等物品。青年否認襲警和在公眾地方管有攻擊性武器2罪，案件今（16日）在沙田法院開審。辯方質疑被告沒有將袋拋落河，又指裝有汽油彈的袋不屬被告所有。

控罪指，任職游泳及健身教練的被告林頒法(23歲)於2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲警，以及攜有6個汽油彈。

警員陳嘉銘供稱，當晚他得悉有身穿黑衣的可疑人士逃往沙田中央公園，於是和同僚前往兜截，期間見身穿黑色衫褲的被告在橋上，將胸前的袋拋落城門河。陳覺得可疑，遂上前表露身份並打算截停被告，豈料被告突加速向前，雙手大力推了他胸口之後逃去，他見狀即時攬着被告，但被告不停掙扎，更用頭撞他的前額，最終他要在同僚協助下才將被告制服。

陳隨即在城門河裏發現一個袋在漂流，特徵與被告拋下的袋脗合，遂通知上司找水警協助將袋撈上來，發現內裏有涉案物品。惟陳在盤問下承認，由被告拋袋落河直至他被制服，歷時約兩分鐘，期間不知袋在河中的情況，也不知是否有人再拋物件落河。辯方指，其實當晚警方亦找到另一個袋，以及一些背囊，陳表示不知情。辯方又被告當時是拋一件衫落案，惟陳表示不同意。