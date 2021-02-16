半數酒店房務員指檢疫客房惡劣　工會籲發放津貼

在指定檢疫酒店措施實施及疫情漸趨穩定的情況下，酒店的訂房情況有所改善，令房務人員的工作壓力增加，工會今(16日)發表調查結果，發現約半數房務人員表示隔離客房狀況「惡劣至十分惡劣」，希望酒店向員工發放3,000港元的辛勞津貼，同時要求政府成立緊急失業援助基金，助失業員工得到現金津貼度難關。

酒店及餐飲從業員協會及香港房務從業員協會於本月8日（年廿七）至11日（年卅）期間，透過電訪和網上問卷了解酒店房務員的情況，收到404份有效問卷。結果顯示，64.6%受訪者每月需放1至3日無薪假，約74％的隔離酒店房務員需用達1.5至2小時徹底清理一間客房，加上他們需穿着全副裝備收拾房間，較平日的工作更加辛勞。

另有20.4％房務員表示部分房間因「酒店度假(Staycation)」，而顯得「惡劣至十分惡劣」，需要用1-1.5小時執拾。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，近期酒店的入住率普遍有15%至30%，過去的情人節的入住率普遍亦達到60%至80%，個別酒店單日更接近90%，反映在疫情相對穩定下，釋放了市民積壓已久的消費及度假意欲。

該會會務主任魏智強則稱，在疫情下房務部人手已大幅減少，希望住客能可體諒員工的辛勞，住宿時抱持公德心。