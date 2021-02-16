多間酒店自助餐年初七訂座爆滿　業界望生意回升至7成

本港晚市禁堂食至今2個月，有望周四、年初七(18日)重開，並放寬至4人一枱。至今日(16日)早上，政府仍未正式公布放寬消息，市民已急不及待要相約外出晚飯，多間酒店年初七的自助晚餐經已爆滿，候補名單更排至第24個，放寬後首個周末亦已滿座，最快要到下周一(22日)才有位。飲食業界指，業界生意有望回升至7成。

飲食業從去年12月10日起禁止晚市提供堂食，至今逾2個月，政府日前預告有條件放寬重開，多間酒店餐廳經已準備就緒。東網記者今(16日)早以致電近10間酒店查問周四，即預計重開首日的訂座率，其中港島香格里拉大酒店的cafe TOO、JW萬豪酒店的JW Cafe、Hotel Icon唯港薈的The Market訂座經已爆滿，JW Cafe的候補名單更排至第24個。而cafe TOO與JW Cafe的訂座更延續至整個周末，預計最快在下周一才有空位。另外，半島酒店露台餐廳會在下周五(26日)才重開晚市，亦已爆滿。記者查詢時，多間酒店職員亦有提醒，政府仍未公布措施，故未能作準。

餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍指，其集團旗下在旺角、銅鑼灣等旺區食肆，在周四的訂座率經已爆滿，估計政府放寬措施後，營業時間至晚上10時、每枱可坐4人，保持5成入座率等，生意可增加1倍，由以往3至4成生意回升至6至7成，有望可停止「放血式」經營，暫時止蝕，不敢預計可賺回農曆新年的損失。他認為，預計放寬至75%入座率與增至6人一枱，業界才有賺錢空間。對於政府要求員工每14天檢測一次，食肆才可重開，黃指，旗下員工已全部完成檢疫，認為飲食業30萬人，每月要做60萬次檢測，應要增加流動檢測中心，才可方便員工。