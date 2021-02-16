港島連續6日打擊交通違例　警拘4人扣16輛車

港島總區交通部執行及管制組人員於農曆新年假期期間，於上星期四（11日）至今日（16日）一連6日在港島區進行代號為「火炬行動」的打擊非法賽車丶超速及其他相關罪行的執法行動。

行動中，人員共截查44輛私家車及電單車，當中發現17輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，該16輛車輛已被扣查作進一步檢驗及向該1輛車輛發出欠妥車輛報告。另外，警方亦拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎36至50歲，其中1名男子涉嫌「違反宵禁令」；其餘2名男子及1名女子則涉嫌「酒後駕駛」，當中1名男子被警告，另外1名男子及1名女子獲准保釋候查，並須於3月中旬向警方報到。

此外，警方於行動期間共偵察到183輛車輛於港島區涉及超速駕駛。並就各種交通違例事項發出總共12張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。警方會繼續加強執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。