邱騰華透露港府研究引入「通行卡」　未來或用於通關

疫情重創全球經濟，市民飽受禁足之苦，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）透露，港府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的措施，透過加強病毒檢測及管理人群等，以令一些大型展覽等經貿活動能在疫情下安全進行。商經局回覆東網查詢後解釋，邱提及的「通行卡」目的是希望可以透過更多的檢測，以及將來有疫苗後，通過確認的方式，或是一種新的通關根據，令活動能夠在安全情況下進行。

邱騰華接受一個電台節目訪問時透露，今年香港經濟「有喜亦有憂」，但疫情仍是最大敵人，港府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的安排，透過加強病毒檢測及管理人群等，令一些大型展覽等經貿活動能在疫情下安全進行。

至於與內地的通關安排，他明言要等到疫情好轉才會考慮，又擔憂香港會成爲內地疫情惡化的缺口：「內地疫情基本上管控得非常好，亦不想有任何疫情惡化是來自香港，成為一個缺口。」邱認為要視乎第四波疫情發展，才能決定是否有空間恢復通關或重啟「旅遊氣泡」。

至於本港經濟「有喜亦有憂」，他解釋喜的地方在於去年基數較低，估計本港經濟在技術上回穩、由跌轉升的機會較大，另因內地經濟在去年的困難時刻仍有正增長，給了香港很大的強心針及實質的雙邊利益。但他估計美國對中國所設的貿易壁壘，短期內不會撤銷。

港人期望恢復通關已久，但政府官員過去一直「得把口」，自去年中便放風擬推行「港版健康碼」，後因第三波疫情失控落空，而與香港一橋相隔的澳門早早已與內地互通，令盼望通關已久的港人既羨慕又失望。