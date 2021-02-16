否認擅查前夫債主的個人資料　稅局職員受審

一名在税局女文書助理涉嫌在5年前，未經授權下進入稅局中央電腦系統查閱一對夫婦的個人資料，而該對夫婦為她前夫的債主。女助理否認兩項不誠實使用電腦罪，案件今（16日）在東區法院開審。事主表示自己從未向被告前夫提過自己的住址及妻子的名子，但對方卻可清楚說出，更稱：「你唔記得我老婆喺邊度做咩？」令他產生懷疑。

55歲被告黃綺芳，自1998年已加入公務員行列，被控於2016年2月17日及19日，在灣仔税務大樓27樓不誠實地取用税務局中央電腦系統。

被查看了資料的事主陳耀智指，他與被告的前夫黎金雷在2013年認識，二人有業務來往，當時黎表示太太在税局工作，可以查閱不同人士的財務狀況、還款能力等，以說服他合作開公司。後來他借了200萬港元給黎，但黎沒有還錢，更約他與妻子到所住附近見面。陳坦言對於黎知道自己的地址十分驚訝，便問他如何取得自己的資料，黎回應：「你唔記得我老婆喺邊度做咩？」陳之後便向個人資料私隱專員公署投訴，指有人利用職權查閱他及太太的資料。後來黎逃往內地，陳便委託他人向黎收債，不過至今仍未有回音。而被告與黎現時亦已離婚。

辯方律師質疑，陳是公司董事，根據公司查冊的途徑亦可以知道他的地址。律師又指陳用不法手段騷擾被告和她在律師行工作的女兒，例如不停寄信給她女兒的同事、甚至她男友的親戚，作出滋擾的行為。後來本案被告及她女兒入稟告陳誹謗，最終和解了事。

陳否認曾作滋擾，但承認有入稟一事。至於辯方指他以不法手段滋擾被告，更可能買通了税局其他職員，趁被告離開座位時偷用她的電腦查資料，或者寄假信件給被告，使她以為自己有工作需要查閱他們夫婦的資料，陳亦統統否認。