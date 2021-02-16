馬仔坑遊樂場修訂重置方案　將設萬呎草地料2024年底完工

受沙中線黃大仙段鐵路工程影響，黃大仙馬仔坑遊樂場部分用地，已用作興建鐵路隧道的通風設施及緊急救援通道，遊樂場內設施需要重建。遊樂場原有4個網球場，根據當年重置計劃，當局計劃在遊樂場西南方重置其中2個網球場。不過，當局最新文件指出，經審視後，有關網球場將改為真草休憩用地，以提供較大型的草地空間供市民進行各類活動，工程料2024年底前完成。

路政署及港鐵向黃大仙區議會交代相關工程的最新進度，指由於該區地區設施管理委員會希望重置後的馬仔坑遊樂場，可提供一個較大型的草地空間以供市民進行各類休閒活動，故經審視遊樂場現有設施的使用率後，建議把原定方案於遊樂場西南方地面建設的兩個網球場，改為真草休憩用地，佔地近1.2萬平方呎。

最新設計下，除網球場變草地外，原計劃的多層室內體育館、戶外運動空間、11人人造草地足球場及緩跑徑等將繼續維持計劃。文件又透露，工程將分兩期施工，預料明年第3季會展開工程，最快2024年第4季完工。

另外，沙中線工程亦包括興建黃大仙運輸總站的配套工程，最新文件亦提到，運輸總站下層連接至沙田㘭道的道路及相關整改工程設計已大致完成，預料最快今年第3季開始施工，並於2023年第1季完工，工程期間會實施臨時交通管理措施以維持小巴正常服務。