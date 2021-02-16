上水富臨結業118萬遣散費拖足9個月　分店前員工冀盡快獲償

富臨酒家上水天平邨分店去年2月結業，22名員工指資方未有正式解除僱傭合約，其後亦未兌現轉至其他分店工作的承諾，早前入稟勞資審裁處，申索共118萬港元遣散費、代通知金及假期補償，案件今日(16日)進行第2次提訊。協助追討的工會於庭外批評富臨集團剝削員工，行為無良，認為富臨始終是上市集團，應有足夠資金，促其「唔好等裁決」，盡快支付拖欠多時的遣散費。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指出，富臨天平邨分店結業時沒有正式與員工解除僱傭合約，只要求他們放無薪假，其後雖聲稱會安排有關員工到其他分店工作，但亦未有下文。他指，據其了解，富臨集團早前有不少類似個案，勞資雙方最終達成和解，有信心今次亦可和解，工友有望取回遣散費。

他又提到，涉事工友追討至今已有約9個月，但仍未完成審訊，認為事件揭示追討機制冗長低效，令公義遲遲未能彰顯。他認為，現時勞資糾紛案件的審訊時間過長，擔心有無良僱主藉此消耗打工仔時間，「拖得愈耐，(打工仔追討欠薪)鬥志愈薄弱」，認為港府及司法機構若以抗疫為由，拒絕壓縮處理時間，是欠缺同理心的表現，促其增加人手處理。

有份申索前員工英姐指出，自富臨天平邨分店結業後，至今仍未能找到長工，僅在一間酒樓任職兼職樓面，但因晚市禁堂食，上月僅工作一日，賺取數百港元薪金，家庭開支全靠同樣任職飲食業的丈夫，經濟壓力大增。她指，家中尚有1名就讀中六的女兒，暫時只能以積蓄支付其補習費，「捱得好辛苦」，期望資方可盡快償還拖欠的遣散費。