晚市堂食有望初七恢復　業界料可拯救約2000間食肆

食肆有望年初七（18日）恢復晚市堂食，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，放寬措施對餐飲業是喜訊，至少可救回約2,000間瀕臨結業的食肆。他指港府不再推出「保就業」計劃後，餐飲業失業率惡化，若再不放寬堂食，失業率恐飊升至16至17%。他預計恢復晚市堂食後，餐飲業整體生意額有望提升30至40%，對酒樓影響最大，「之前無晚市（堂食）時如果唔做外賣，酒樓好多基本上係半停業咁滯。」

港府規定一旦年初七放寬食肆晚市堂食，以及部分營業處所復業後，進入的顧客要強制使用「安心出行」應用程式，黃指所有食肆已安裝有關程式，但他擔心部分顧客拒絕使用，登記時又留下虛假資料，「食肆唔可能去核實每一個客人，就算佢哋留咗電話，都冇咁多人手逐個打去核實係咪本人，你又冇理由叫人出示身份證」，憂到時或要食肆「孭鑊」。他又批評港府至今未向業界發指引處理相關問題，指當年食肆禁煙時有指引讓業界跟從，或屆時只能報警處理。

港府亦規定處所所有員工復業前7日或後7日須持有檢測證明，並須14日一檢，黃指近日有大量餐飲業員工前往檢測，料過去4日有近30%餐飲從業員檢測，平均每日約2萬人。惟整個行業有約20多萬人，他擔心檢測站不勝負荷，促港府設立更多流動採樣站。對於港府只資助處所員工首3個月的檢測費用，黃指若強制檢測措施一直推行，理應繼續由港府包辦檢測費，惟他相信3個月後疫情或有所緩和，或有疫苗後整體疫情已大幅回落，冀屆時毋須再定期檢測。