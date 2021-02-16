港府要求市民入餐廳先登記　食客料成效不彰似紙老虎

近日疫情稍緩，港府最快今日（16日）公布初七（18日）放寬防疫措施，晚市禁堂食令延至10時。惟食肆需同時要求所有員工每14日檢測一次，食客則需要利用「安心出行」流動應用程式或人手登記資料。有餐廳老闆認為，政府對晚市重開反應太慢兼欠缺支援，對新措施感憂慮。食客則批評當局將晚市堂食與「安心出行」綑綁「無乜必要」，更有人直斥政策不過是「紙老虎」。

餐廳老闆羅小姐指，長者未必有智能手機「嘟（掃描）安心出行」，而人手登記過程繁複，對長者須另花時間解釋，一旦長者存有戒心，不肯讓餐廳登記資料就更麻煩。她又擔憂有食客未能遵守規定，會導致餐廳無辜受牽連，甚至被迫停業。她又批評，政府對餐廳支援及宣傳不足，員工到社區中心做檢測要大排長龍，認為應給予更長時間通知，「唔使全部一窩蜂做檢測」。

食客黃先生指，用人手登記做法麻煩又混亂，亦未必具實際成效，批評政策「到時執行唔到，咪即係紙老虎」，無甚約束力。他續指，原本早午市堂食均毋須登記，放寬晚市後竟反過來波及早午市，批評當局政策準則不明、欠缺諮詢，且操之過急。

市民曾小姐明言自己不會安裝「安心出行」，認為措施具強制性，批評「成個措施都好麻煩」，為市民帶來不便。她又擔心繁忙時間一家人到餐廳堂食要逐個登記，手續繁複，批評政府根本沒有考慮實際情況，亦沒有為市民着想。