議員斥612基金為黑暴打官司　學者指捐款來源存疑促監管

警方至去年底就反修例示威共檢控逾2300人，為反修例人士及涉違法被捕者提供支援、過往曾被質疑涉嫌逃稅的「612人道支援基金」曾支援約1900人，涉及1943宗案件，約697宗案件已審結，當中接近7成的案件（466宗）的被告毋須入獄。有議員批評612基金開宗明義協助黑暴違法份子打官司，款項去向和來源亦極不透明，有黑箱作業及勾結外國勢力之嫌，促政府要緊盯612基金的運作。

基金上月曾指結餘僅181萬元，但該月預計開支達1,500萬元，呼籲市民捐款。基金信託人稱公開呼籲後不足一周後得到1200萬港元捐款，但為減低被政府凍結戶口的風險，基金會將每月可動用結餘維持在低水平。信託人又指雖然月捐人數已由去年11月的20人增至253人，但月捐只佔整體捐款小部分，故此基金仍要每月獲港人捐款支持才能應付龐大的法律支援費用。

該基金成立以來，是非多多，不少反修例示威者在網上狂批基金帳目不清，申請過程複雜，負責管理基金者又缺乏透明度，部分帳目只簡單開列一個名目，便耗費大筆金錢。

本身是律師的議員周浩鼎批評612基金開宗明義協助黑暴違法份子打官司，使費速度更猶如流水般流失，款項去向和來源亦極不透明，認為有黑箱作業及勾結外國勢力之嫌，促政府要緊盯612基金的運作有否涉及違法事件。另外，周又指出612基金亦會支援已申請法律援助的人士，認為政府法律援助署應考慮對已有612支援的人士減少或取消援助，讓公帑運用得宜。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦批評，政府對相類似基金及眾籌得監管不足，指612基金的金錢來源有機會牽涉海外勢力，加上612基金有明顯政治目的協助反修例示威者打官司，公眾亦不清楚基金資源會否用作策劃一些危害國家安全的行動，或涉違反國安法。陳促政府立法規管相關基金及眾籌，或加緊監管612基金籌款的來源及去向。