團體轟夏博義涉隱瞞勾結外國勢力　促注銷⼤律師公會社團註冊

近日香港⼤律師公會新任主席夏博義(Paul Harris)上月上任後，被外媒揭他原是英國自由民主黨牛津市議員，惟在主席選舉前不久才辭去議員一職。有團體今午(16日)到灣仔警察總部請願，指雖然公會並無任何條⽂要求主席不得擁有任何政治聯繫，但根據本港的《社團條例》規定，若社國與外國政治組織有聯繫，經諮詢保安局局長後，可拒絕任何社團註冊。團體促請警方介入調查，求注銷⼤律師公會的社團註冊。

團體香港政研會和DQ行動組今午到警總外請願，他們的發言代表鄧德成表示，根據香港法例第151章《社團條例》列明，「如該社團或該分⽀機構是政治性團體，並與外國政治性組織或台灣政治性組織有聯繫。社團事務主任在諮詢保安局局長後，可拒絕任何社團或分⽀機構註冊或拒絕予其豁免註冊」。

鄧認為夏博義既曾是外國議員，⼜是外國政黨成員，將無可避免違反有關條⽂，敦促警⽅引⽤條⽂注銷⼤律師公會的社團註冊，並列其為「外國政府代理」，並取消⼤律師代表能參與審理《港區國安法》的司法⼈員推薦委員會推薦法官的權利。團體又炮轟夏博義涉嫌隱瞞勾結，公然挑戰港區國安法，促請徹查所有擁有外國政治聯繫人士的身份背景及其潛伏在港的目的。