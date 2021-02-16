南韓德國等4國爆禽流感　部分地區禽產品禁進口本港

食物環境衞生署食物安全中心今(16日)宣布，綜合世界多國組織通報，芬蘭、南韓及德國部分地區爆發高致病性H5N8禽流感；以及波蘭部分地區爆發致病性禽流感，中心已即時指示業界，暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

中心表示，分別接獲芬蘭農業及林業部、韓國農林畜產食品部和世界動物衞生組織分別通報，指芬蘭Tavastia Proper區Janakkala市、韓國濟州市和德國巴伐利亞州Weißenburg-Gunzenhausen區爆發H5N8禽流感；而波蘭獸醫檢查總署亦通報，指波蘭盧布斯卡省Żarski區爆發禽流感。中心已就事件聯絡有關當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，並因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港去年從芬蘭進口約440公噸冷藏禽肉；從韓國進口約1190公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1,115萬隻禽蛋；從德國進口約3,900公噸冷藏禽肉及約141萬隻禽蛋；以及從波蘭進口約1.35萬公噸冷藏禽肉及約3,908萬隻禽蛋。