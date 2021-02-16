首次有儲蓄互助社被政府取消註冊 涉約240人及390萬港元

首次有俗稱「遮仔會」的儲蓄互助社被政府取消註冊。今(16日)日有報道指，漁農自然護理署去年3月頒令取消「惠澤儲蓄互助社」註冊，其後再發出保管資產令，禁止任何人處置惠澤的資產，直至取消註冊令正式生效為止，涉及約240人及股分金額約390萬港元。報道又指，近半年左右惠澤多名社員由於未能收取利息，或收回本金，繼而向警方報案東網已就事件向警方及漁護署查詢，暫未有回覆。

據報，漁護署前年收到惠澤涉嫌違反《儲蓄互助社條例》投訴，查訊及徵詢法律意見後，在去年3月25日向該社發出取消註冊命令，以保障其社員利益。而該互助社已向區院上訴，但由於註冊官已發出保管資產令，任何人未經許可不得處置其資產，若法院最後維持取消註冊令，該社將進入清盤程序。

惠澤是本港逾40間儲社之一，現約有240名社員，股份金額約390萬港元，根據香港儲蓄互助社協會的資料顯示，惠澤的註冊地址位於深水埗，社員的共同聯繫是「香港生前契約協會會員及其直系親屬」。據報，惠澤已於2019年3月自行申請退出香港儲蓄互助社協會。