法援署擬更新兩過時系統　料可節省逾億元

法律援助署計劃更新現時已運作17年「個案管理及個案會計系統」和「知識支援系統」，以提升服務水平和效率。法援署期望兩系統能於2024年年中至2025年第3季期間分階段投入服務，又預期能夠在2025-26年度至2031-32年度節省達1.1382億港元開支。

法援署本月去信立法會司法及法律事務委員會，指「個案管理及個案會計系統」和「知識支援系統」運作至今已屆17年，有關技術已經過時，無法靈活加入新功能，不能應付法援署的運作需要，又擔心容易受到保安威脅，建議更新上述兩系統。

該署指，新系統可提升向法援申請人提供的服務水平，更有效率地與其他政府部門或機構共享資料，並能更有效率地委派法援個案，以至提升個案管理的成效和運作效率。新系統同時可減少人手工作及使用紙本文件，令評核訟費流程變得更有效率等。

法援署指，若有關建議獲財務委員會批准，最快會在今年第3季前進行招標，期望明年年中能批出合約。該署透露，新的「個案管理及個案會計系統」將會分兩期投入服務，第一期將於2024年年中推出，涵蓋法定代表律師辦事處及會計組所需的功能，第二期則會在2025年年中開始推出；至於「知識支援系統」則會在2025年第3季投入服務。

該署指，推行上述兩個新系統在2021-22年度至2025-26年度期間所需非經營開支總額為7907萬港元；而當兩系統投入服務後，估計在2026-27年度起所需的每年經常開支為1033萬港元。署方又預期能在2025-26年度至2031-32年度節省1.1382億港元開支。