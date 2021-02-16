大學生否認電筒照便衣警　稱因拍攝惹不滿才被捕

24歲大學男生去年1月於西九龍中心的美食廣場內，涉嫌用電筒照射一名便衣警長的眼睛。他否認一項普通襲擊罪，案件今（16日）在西九龍法院開審。涉案警長供稱當時突然遭被告用綠色強光照射雙眼，致他眼睛腫痛。惟辯方質疑警長說法誇大，指出被告用手機拍攝警長的容貌，才引致他被拘捕。

控罪指，24歲被告何梓洋於2020年1月14日，在深水埗欽州街西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712。

警長李志健供稱，當日他和2名同僚到上址午膳，並光顧「空姐牛肉飯」小店。當他取餐回座時，突然被一道綠光照射雙眼將近2秒，導致他的眼睛腫痛，視力模糊。及後有同僚發現綠光是由被告發射，眾人打算見機行事。3分鐘後，被告起身離開，他注意被告經過其身旁時，手中拿着手機，鏡頭朝向他和同僚。他意識到被告正在拍攝他們，遂上前表露身份，並將被告拘捕。事後在警署內為被告搜身，搜出一支電筒。

辯方盤問時，質疑李誇大其眼傷，並指李沒有即場指控被告用綠光照射他，亦沒有即場要找出可發射綠光的裝置，故他拘捕被告時根本不在意該道綠光，被告是因為拍攝他才拘捕。李不同意辯方說法，亦否認辯方所指，被告在警署內被人打下體及撼頭撞牆。