補習社不獲豁免檢測收費　商會批不公憂百上加斤

教育局向部分學校提供免費的社區檢測中心檢測服務，但不包括補習社。

教育局早前宣布若個別學校安排全校教職員定期進行病毒檢測，局方可考慮讓有關學校全面恢復半天面授課堂，包括補習學校，並向部分學校提供免費的社區檢測中心檢測服務。香港教育中心商會今日（16日）指，連私立學校亦可申請免費檢測，唯獨補習學校不獲申請免費檢測。

教育局上周四（11日）向學校發通告，講解有關額外恢復面授課堂的教職員檢測安排，提到為方便教職員進行檢測，參與恢復面授課堂的額外選擇的學校的教職員，如欲使用社區檢測中心的檢測服務，可獲有關豁免240港元的收費。通告又附上社區檢測中心的檢測登記表，列明豁免收費安排並不適用於提供非正規課程私立學校(一般稱為補習學校）的教職員。

教育中心商會指，連私立學校和私立幼稚園都可申請社區檢測中心的免費檢測，但只有補習學校被排除在外。假設一間補習社有10名員工，每個月就需多花4800港元檢測費用，認為額外的成本對已奄奄一息的私營教育業而言，實屬百上加斤。