康文署周五起重新開放圖書館體育場等　入場前須用安心出行

康樂及文化事務署今日（16日）宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，多個康樂和文化場地將於周五（19日）重新開放。康文署指，會安排有關場地運作的員工進行病毒檢測，並確保場地採取所需防疫措施。市民進入體育場所、表演場地、博物館及公共圖書館前，須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。

重開的康樂設施包括體育館、香港壁球中心／獨立壁球場、乒乓球中心、香港單車館、運動場（用作田徑活動）、棋枱、露天劇場（只供個人休憩活動使用）、滑板場、足球場、籃球場、排球場等。公眾泳灘、公眾游泳池、兒童遊樂設施、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地繼續關閉。

市民可於周四（18日）開始，使用康體通在網上或經已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站、分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂上述重開的收費設施。

另外，學校或團體預訂公眾游泳池、露天劇場、康體場地作非指定用途活動、免費康體場地銷售活動、交通安全城的團體申請，以及免費陸上康體設施的候補免費用場（即「執雞」）安排會繼續暫停處理。

文化設施方面，周五日起恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，所有在戶外租用設施舉辦的公眾活動則繼續暫停。公共圖書館方面，香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館將局部重開，包括成人、青少年及兒童圖書館，開放時間爲周一至六下午1時至8時，周日及公眾假期上午9時至下午5時，以及限制館內人數，其餘設施暫停開放。香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館亦會重新開放部分展覽設施。