政Whats噏：港台停播BBC節目　陳建強：唔影響編輯自主

中國廣播電視總局上周5(12日)指英國廣播公司（BBC）世界新聞台涉華報道有關內容，嚴重違反《廣播電視管理條例》等規定，決定唔畀BBC世界新聞台繼續喺中國境內廣播，香港電台(港台)其後決定唔再轉播BBC國際頻道同埋「BBC時事一周」。港台顧問委員會前主席陳建強今日(16日)出席電台節目時，對BBC報道失實感到失望，又認為事件對港台編輯自主就冇影響，而佢話港台亦曾出現不同問題，最緊要係點樣解決喇。

陳建強喺節目中話，對新聞機構因報道假新聞而遭禁止喺中國境內廣播表示支持，認為港台唔再轉播BBC嘅頻道唔會影響新聞自由，對港台嘅影響亦都不大。佢話港台轉播BBC嘅內容，其實上網都搵得到，相關嘅資訊亦可以喺本地各媒體上刊載，所以唔轉播都影響不大。陳又話事件同香港冇直接關係，呼籲香港媒體唔使擔心，亦唔會影響香港媒體嘅新聞自由。

出席同一節目嘅學者就話，港台第一次跟隨廣播電視總局嘅決定，難免有人對此感到不解，而港台開咗咁嘅先例，同時都應該向公眾解釋相關理據，以釋除公眾嘅疑慮咁話喎。