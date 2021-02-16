與母相依為命　孝順仔肝衰竭命危　急求O血型肝續命

再有患者急需求肝！55歲乙肝患者唐偉基，一直與72歲母親相依為命，由於他已出現肝硬化有一段時間，至近期病情惡化引致肝衰竭，急需換肝續命。瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁表示，患者目前情況危殆，屬求肝首數名患者之一，急需O血型人士的肝臟，但觀乎農曆長假期間未發現合適的捐贈者。其母親則呼籲有心人可伸出援手，拯救她的獨生孝子。市民如有意捐贈肝臟，可致電瑪麗醫院熱線22553838。

唐偉基母親唐太向東網記者透露，其兒子未婚，生活一直健康，不煙不酒，並在一間大型連鎖店任文職。由於其丈夫多年前已離世，母子兩人一直相依為命居於石塘咀。她提到，其所居住的地方租金昂貴，須每月支付萬多元的租金，但自己年事已高不能工作，只靠兒子的微薄收入過活，更有需要利用自己的生果金幫補支付屋租。即使生活捉襟見肘，但兒子在大時大節仍會買禮物給她表達孝心，可惜今個農曆新年只能在醫院度過，未能回家團圓。

唐太又指，其兒子上月小便出現問題，開初以為是前列腺疾病，但其後卻出現腳腫及肚脹，先到私家醫院求醫，及後到瑪麗醫院詳細檢查下發現肝硬化，並在這1、2天出現呼吸困難及肺積水，目前留醫該院深切治療部，雖然清醒，但不能說話。

瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁表示，患者是一名慢性乙型肝炎帶病毒者，已出現肝硬化一段時間，但近期病情進一步惡化至出現肝衰竭，並帶有肝腎綜合症，即連同腎功能均快速惡化，現時使用的藥物治療對患者的效用不大，患者一至兩星期內急需O血型的肝臟，若過了黃金時間的話，或有機會出現器官受感染，後果不堪設想。

翻查資料，截至去年12月31日，本港有72名患者急需遺體及活體肝臟移植，而去年則有50宗遺體及活體的肝臟捐贈。